На кордоні з Білоруссю - величезні черги

Виникли величезні черги на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Нові Яриловичі» на кордоні України з Білоруссю.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив працівник прес-служби Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України Віктор ВИРВА.

За його словами, названий автомобільний пункт у Чернігівській області щороку влітку переобтяжений.

Технологічно він розрахований на щодобовий пропуск через державний кордон майже 650 автомобілів і 5 тисяч громадян, але ці цифри зараз перевищені в п`ять разів. Тільки за минулі вихідні, з 21 по 23 серпня, тут оформлено 9 тисяч транспортних засобів та і майже 44 тис. громадян.

У зв`язку з цим прикордонники просять туристів користуватися іншими пунктами пропуску цього напрямку - «Сеньківка», «Гремяч» і «Славутич».