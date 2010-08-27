Укравтодор заявляє, що дорогу в «Межигір’я» ремонтують на вимогу УЄФА

Ремонтні роботи на автодорогах в бік Конча-Заспи та «Межигір’я» виконуються на вимогу УЄФА в рамках підготовки до проведення Євро-2012

Як повідомили УНІАН в прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА, про це йдеться у роз’ясненні «Укравтодору».

В прес-службі нагадали, що на початку серпня М.ТОМЕНКО звернувся до керівництва «Укравтодору» з вимогою пояснити, на підставі яких рішень та за які кошти здійснюється ремонт «VIP-доріг», зокрема, дороги від Києва у напрямку Конча-Заспи, де знаходиться багато будинків високопосадовців, та будівництво і заміна дорожнього покриття із залученням великої кількості техніки та працівників по маршруту від центра Києва до резиденції «Межигір’я», де, як відомо, проживає Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Державна служба автомобільних доріг України повідомила, що багаторічна проблема транспортного сполучення на підходах до столиці потребує невідкладного розв`язання напередодні проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

В листі зазначається, що відповідні застереження з цього питання були висловлені в процесі підготовки України до Євро-2012 міжнародними установами, зокрема УЄФА.

В листі також повідомляється, що до 2012 року “Укравтодор” повинен завершити розпочаті ремонтно-будівельні роботи за маршрутами Євро-2012 на підходах до Києва по автодорогах Київ - Чоп, Київ - Одеса, Київ - Ковель - Ягодин, Київ - Харків - Довжанський, покращити технічний стан дороги Київ -Чернігів - Нові Яриловичі, а також інших, які потребують невідкладного ремонту. А на дорозі Київ - Обухів та Київ -Вишгород - Десна через постійні недоремонти значно погіршилась аварійно-небезпечна ситуація, яку потрібно ліквідувати до початку Євро-2012.

Окрім того, «Укравтодор» повідомив, що по автодорозі Київ - Обухів, окрім ремонту проїжджої частини з її розширенням на початку траси для забезпечення пропускної здатності дороги, передбачається відремонтувати існуючі автобусні зупинки з автопавільйонами, встановити транспортну огорожу протяжністю 11,5 км, виконати роботи з розмітки пішохідних переходів у кількості 26 одиниць, влаштувати пішохідні доріжки протяжністю 2,5 км, а також виконати інші роботи, пов`язані з приведенням до належного стану технічних засобів її облаштування.

А по автодорозі Київ - Вишгород - Десна на під`їзді до Києва також передбачається відремонтувати покриття дороги, влаштувати освітлення на аварійно-небезпечних ділянках протяжністю 8,3 км, покращити стан зупинок громадського автотранспорту у кількості 4 одиниці, влаштувати пішохідні доріжки довжиною 1,5 км та реалізувати інші заходи, пов`язані з безпекою руху.