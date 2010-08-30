Меджліс братиме участь у виборах разом з Рухом

Представники меджлісу кримськотатарського народу братимуть участь в місцевих виборах в Криму, які відбудуться 31 жовтня, разом зі своїм давнім партнером - Народним Рухом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ повідомив журналістам в Сімферополі після курултаю - загальнонаціонального з`їзду кримських татар.

«У нас не було ніяких підстав припиняти договірні відносини з партією Народний Рух. Йдемо (на вибори - УНІАН) з Народним Рухом», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Делегати Курултаю затвердили список кандидатів до кримського парламенту. Його очолив Рефат ЧУБАРОВ - перший заступник голови меджлісу.

«Ми вказали у списку п`ятнадцять осіб. Бачите, ми які щедрі - інше залишили російським», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він зазначив, що прийнятий влітку українським парламентом закон про місцеві вибори скорочує можливості меджлісу обирати своїх представників в найвищий орган автономії.

«Мабуть, ми одержимо приблизно удвічі менше (місць), ніж раніше», - сказав лідер меджлісу.