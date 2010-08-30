Турчинов заявляє, що на допит його не викликали

10:33, 30 серпня 2010
Політика
1435 0

Колишній віце-прем`єр має великий досвід

Колишній віце-прем`єр Олександр Турчинов заявляє, що його не викликали на допити до правоохоронних органів.

Про це він заявив у Верховній Раді у понеділок, відповідаючи на запитання про імовірність свого арешту у зв`язку з арештами низки колишніх членів уряду Юлії Тимошенко.

"Я в своєму житті дуже багато ходив на допити і маю великий досвід. Зараз не викликали (на допити)", - сказав Турчинов.

"Це аргумент несильних людей, коли вони починають лякати. Ви бачите, скільки людей вже кинули у в`язниці. Кримінальні справи проти опозиції, залякування або в`язниці - це останній аргумент влади, яка боїться своїх опонентів. І коли аргументи закінчуються, закінчується влада", - заявив він.

Як відомо, на разі заарештовані деякі представники уряду Юлії Тимошенко - екс-перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Ігор Діденко, колишній голова Держмитниці Анатолій Макаренко та колишній в. о. міністр оборони Валерій Іващенко.

"Українська правда"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter