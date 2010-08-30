Турчинов заявляє, що на допит його не викликали

Колишній віце-прем`єр Олександр Турчинов заявляє, що його не викликали на допити до правоохоронних органів.

Про це він заявив у Верховній Раді у понеділок, відповідаючи на запитання про імовірність свого арешту у зв`язку з арештами низки колишніх членів уряду Юлії Тимошенко.

"Я в своєму житті дуже багато ходив на допити і маю великий досвід. Зараз не викликали (на допити)", - сказав Турчинов.

"Це аргумент несильних людей, коли вони починають лякати. Ви бачите, скільки людей вже кинули у в`язниці. Кримінальні справи проти опозиції, залякування або в`язниці - це останній аргумент влади, яка боїться своїх опонентів. І коли аргументи закінчуються, закінчується влада", - заявив він.

Як відомо, на разі заарештовані деякі представники уряду Юлії Тимошенко - екс-перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Ігор Діденко, колишній голова Держмитниці Анатолій Макаренко та колишній в. о. міністр оборони Валерій Іващенко.

"Українська правда"