У ВР не зрозуміли ідею Азарова: що, віддаватимуть борзими?

Верховна Рада України повернула Кабінету міністрів України на доопрацювання проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 406 народних депутатів України.

Даним законопроектом передбачено, що компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться у грошовій формі за рахунок коштів державного бюджету України починаючи з 1997 року та в інших формах відповідно до законодавства.

Також передбачається, що у межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянину лише за одним рахунком.

Крім того, заплановано, що компенсаційні виплати в межах одного бюджетного року проводяться громадянам рівновеликими сумами у межах залишку проіндексованого вкладу за одним рахунком власника.

Законопроект передбачає, що у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки вкладника або страхового свідоцтва та свідоцтва про смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, сума якої визначається Кабінетом міністрів.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що уряд за участю Ощадного банку України та установ колишнього Укрдержстраху має визначити до 1 січня 2011 року порядок складення та функціонування інформаційно-аналітичної системи “Реєстр страхувальників та застрахованих осіб.

Також уряд має забезпечити до 1 червня 2011 року функціонування інформаційно-аналітичної системи “Реєстр страхувальників та застрахованих осіб” і визначити порядок передачі реєстру страхувальників та застрахованих осіб до установ Ощадного банку України, урегулювати разом з установами колишнього Укрдержстраху питання щодо подальшого обслуговування проведення виплат компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень громадянам України.

Народний депутат Станіслав АРЖЕВІТІН (фракція НУ-НС) на засіданні парламенту піддав гострій критиці даний законопроект. Він зазначив, що документ скасовує індексацію вкладів у зв’язку з інфляційними процесами.

Він також назвав дивною позицію уряду щодо виплати заощаджень не лише у грошовій формі. “Це що, віддаватимуть борзими?”, - запитав С.АРЖЕВІТІН.

За його словами, неприйнятною є і пропозиція про те, що у межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсації громадянину лише за одним рахунком. Він зазначив, що виникає питання, хто визначатиме, по якому саме рахунку буде компенсація.

Як сказав С.АРЖЕВІТІН, законопроектом передбачене створення Ощадним банком України та правонаступниками колишнього Укрдержстраху Інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» і «Реєстр страхувальників та застрахованих осіб». За його словами, це свідчить про те, що влада хоче мати оновлену базу даних про виборців з оновленими адресами для використання їх під час виборчих кампаній.

Даний законопроект критикували і представники фракції Партії регіонів, зокрема, Ярослав СУХИЙ та Олександр СТОЯН. Вони запропонували документ або відхилити, або відправити на повторне перше читання.

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив про необхідність відхилення даного законопроекту.