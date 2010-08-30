Завтра у Києві представлять зразки сучасних озброєнь і військової техніки

У вівторок, 31 серпня, в Києві відбудеться «Перший Всеукраїнський форум оборонної промисловості».

Як повідомили УНІАН організатори, під час форуму близько 50 провідних підприємств оборонної промисловості представлять зразки сучасних озброєнь і військової техніки, перспективні технології оборонного і подвійного призначення. Найбільші експозиції представлять: розробник і виробник високоточних засобів ураження ГККБ «Промінь», виробник авіаційних ракет «повітря-повітря» ДАХК «Артем», розробник і виробник засобів зв`язку «Телекарт-прилад», розробник і виробник головок самонаведення для ракет ЦКБ «Арсенал», розробник і виробник радіолокації НВО «Аеротехніка».

Під час форуму відбудеться конференція за участю представників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони і Міністерства промислової політики України, а також керівники низки оборонних підприємств, експерти.

Як очікується, участь у роботі форуму візьмуть голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Комісії з питань ОПК Анатолій КІНАХ, генеральний конструктор ГККБ «Промінь» Олег КОРОСТЕЛЬОВ, генеральний конструктор військового кораблебудування Євген БОРИСОВ й інші менеджери ОПК країни.

Метою форуму організатори визначили формування консолідованих пропозицій оборонних підприємств з питань розвитку й реформування ОПК України, формування адекватного рівня державних асигнувань у рамках держоборонзамовлення на 2011 р., вироблення рекомендацій з військово-технічної співпраці України з іноземними державами.

Організаторами форуму виступають: Асоціація «Українські оборонні технології», Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) і консалтингове агентство Defense Express, інформаційний спонсор – інформаційне агентство УНІАН.

Форум пройде 31 серпня 2010 року в «Українському домі» (вулиці Хрещатик, 2).

Початок роботи форуму - 10.00. Початок роботи конференції - 11.00.

З 12.00 до 17.00 експозиції форуму відкриті для всіх бажаючих.

Акредитація засобів масової інформації проводиться за телефоном: 425-93-31.

Крім того, 2 вересня, о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція за результатами роботи «Першого Всеукраїнського форуму оборонної промисловості». Під час прес-конференції буде дано оцінку нинішнього стану ОПК України, названо альтернативні можливості розвитку й реформування оборонної промисловості, оголошено рейтинг підприємств ОПК України, сформований експертами у сфері безпеки. У роботі прес-конференції візьмуть участь: президент Асоціації «Українські оборонні технології» Володимир ГРЕК, генеральний конструктор ГККБ «Промінь» Олег КОРОСТЕЛЬОВ, директор Центру досліджень армії, конверсії й роззброєння Валентин БАДРАК, головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.