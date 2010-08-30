Онуки донецького губернатора вчать українську - щоб стати Президентом

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що його онуки навчаються в гімназії, де предмети викладаються українською мовою, для того, аби мати змогу згодом стати Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

На запитання, чиїм було рішення віддати онуків на навчання до української гімназії, губернатор відповів, що це була воля їх батьків.

А.БЛИЗНЮК наголосив, що повністю підтримує дане рішення, і шкодує, що за радянських часів його сини були звільнені від вивчення української.

«Це був вибір їх батьків: моїх синів і моїх невісток», - сказав губернатор. І додав, що, на його думку, «не даючи можливості знати рідної мови, ви позбавляєте свою дитину права бути президентом України». При цьому А. Близнюк зазначив: «Тому мої внуки вчаться в ліцеї українською мовою».

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня А.БЛИЗНЮК заявляв, що на наступній сесії Донецької облради буде знову ухвалене рішення про розвиток російської мови в регіоні, «який на 100% буде законним і жодний суд надалі не зможе це опротестувати, а моменти політиканів і підняття чогось там на щит – це неправильно». Про це він сказав у відповідь на те, що Донецький апеляційний адміністративний суд відмінив рішення обласної ради від 18 травня 2006 року «Про створення умов для розвитку російської мови в Донецькій області». Дане рішення суд ухвалив 16 липня 2010 року.

За даними управління й науки Донецької ОДА, в 2009-2010 навчальному році в регіоні в загальноосвітніх школах українською мовою навчалися 43,3% школярів. Так, наприклад, у Донецьку із 154 навчальних закладів 16 шкіл – з українською мовою навчання, а в 18 школах відкриті окремі класи, де ведеться навчання державною мовою.

Водночас, в таких містах як Ясинeвата, Ждановка, Кіровське немає жодної школи, навчання в якій проводилося б повністю українською мовою.