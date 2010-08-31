Посольство РФ у Мінську закидали пляшками із запальною сумішшю

Невідомі в понеділок увечері кинули пляшки із запальною сумішшю в будинок посольства РФ у Мінську, ніхто не постраждав, передає РІА «Новости».

"Близько 22.50 (23.50 мск) на територію російського посольства було кинуто дві пляшки з горючою рідиною. Одна з них потрапила в припаркований на території посольства автомобіль", - сказав представник МНС Білорусі.

Він додав, що "як такої пожежі не було", допомога пожежників не знадобилася.

У черговій частині ГУВС Мінськвиконкому повідомили, що зараз стосовно події проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.

"Залишки горючої рідини вилучені для експертизи, також встановлюються особи тих, хто кидав пляшки", - повідомили в ГУВС.