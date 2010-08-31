Колегія лідерів ЄЦ обрала голову

Колегія лідерів партії “Єдиний Центр” на 3 місяці обрала своїм головою Ігоря ПОПОВА.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За повідомленням, сьогодні у Києві відбулося чергове засідання колегії лідерів “Єдиного Центру”, обраної на партійному з’їзді 14 серпня. На порядок денний було винесено першочергові питання внутрішньопартійної роботи напередодні офіційного початку кампанії місцевих виборів. Також учасники зібрання обговорили особливості політичної ситуації в країні, зокрема, вплив на регіональні організації “Єдиного Центру” з боку органів влади і Партії регіонів.

Колегія констатувала, що підготовча робота з формування команди й організаційних структур “Єдиного Центру” на місцевих виборах наближається до завершення. На думку керівного органу партії, ухвалені на позачерговій сесії Верховної Ради зміни до виборчого закону суттєво не вплинуть на тактику партії під час виборчої кампанії, характер її агітаційної та інформаційної роботи.

Водночас було відзначено, що по мірі наближення старту перегонів щодо “Єдиного Центру” збільшуватиметься кількість проявів некоректного суперництва та відкритого тиску. “Це викликано тим, що партія вже стала вагомим суб’єктом політичного процесу в країні”, – йдеться у повідомленні.

У цьому контексті колегія обговорила останні події в офісі Донецької обласної організації, де співробітниками СБУ було проведено обшук. Такі дії спецслужби розцінено як намагання “скувати активність ДОО Єдиного Центру”. Лідери партії вказали на незаконність і неприпустимість використання спецслужби як інструмента впливу на політичну партію. Колегія закликала спецслужбу “займатися профільними завданнями, а владу – конкурувати на виборах, а не через обшуки”. “У разі, якщо СБУ і надалі намагатиметься втручатися в партійну діяльність, “Єдиний Центр” залишає за собою право апелювати до органів прокуратури й суду, використовувати всі дозволені законодавством механізми для захисту своїх членів”, – йдеться у повідомленні.

За підсумками засідання також було схвалено підходи до інформаційної роботи партії на ближчі два місяці, закріплено кураторство областей за партійними лідерами. Головою колегії на наступні три місяці обрано І.ПОПОВА.