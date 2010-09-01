Розкольник луганської Батьківщини захопив «майно партії»

У Луганській обласній організації ВО «Батьківщина» «припинено спроби незаконного захоплення влади і взято курс на стабільність. Виконуючим обов`язки голови ЛОО «ВО «Батьківщина» призначена Ірина ВЕРИГІНА. Найближчими днями в Луганську відбудеться обласна конференція партії, де буде обрано нового голову обласної організації партії».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облорганізації «Батьківщини».

Нагадаємо, 23 серпня прес-служба фракції БЮТ у Луганській обласній раді розповсюдила заяву про спробу «рейдерського захоплення міської і обласної організації «Батьківщини», мета якого – позбавити Юлію ТИМОШЕНКО контролю над місцевими організаціями партії». Як повідомлялося, владу в обласній організації спробував захопити колишній керівник Артемівської районної організації партії Григорій ПРИГЕБА. Так, 20 серпня 2010 року «рейдерська група» під керівництвом Г.ПРИГЕБИ без узгодження з політрадою партії «Батьківщина» «провела в Луганську нелегітимну міську партконференцію: 2/3 делегатам партконференції, обраним районними організаціями, не було повідомлено про місце і час проведення партконференції». Учасники «зборів» обрали новим головою Луганської міської організації Дмитра ПЛУГІНА, начальника відділу зі взаємодії з правоохоронними органами Луганської облдержадміністрації. «Одночасно були обрані делегати на обласну партконференцію «Батьківщини», проведення якої було призначене наступного дня. Більшість цих «делегатів» вступали в партію за 1-2 дні до описуваних подій, деколи – цілими сім`ями». 21 серпня Г.ПРИГЕБА і його прихильники здійснили спробу провести обласну партійну конференцію і незаконно обрати нове керівництво обласної парторганізації.

За інформацією прес-служби Луганської облорганізації «Батьківщини», Ю.ТИМОШЕНКО «особисто розібралася в ситуації і відреагувала: постановою президії Політичної ради партії від 23 серпня 2010 року було відновлено в повноваженнях бюро Луганської обласної організації партії. Також цим документом визнані нелегітимними партійні конференції, проведені у другій половині серпня, і скасовані їх рішення».

Як говориться в повідомленні прес-служби, «за розкольництво і нагнітання конфліктної ситуації, що негативно позначалася на іміджі партії в цілому, Г.ПРИГЕБУ і ряд партійців, які підтримували його, виключили з «Батьківщини» рішенням районних і Луганського міського бюро. Проте зараз Г.ПРИГЕБА захопив майно партії (столи, стільці, особисті речі партійців) і не повертає його».

У «Батьківщині» зазначають, що після виборів голови обласної організації продовжать активну підготовку до місцевих виборів.