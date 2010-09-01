Хто керує "Руським блоком"?

У Вищому адміністративному суді України завершився розгляд справи, пов`язаної з питанням легітимності обрання керівництва партії «Руський блок».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі партії, в грудні 2009 року Міністерство юстиції України взяло до уваги інформацію про зміну керівника партії «Руський блок». Мін’юст вніс відповідні зміни до Реєстру політичних партій України. Головою «Руського блоку» став тоді депутат Севастопольської міської ради Геннадій БАСОВ (рішення про обрання нового лідера було ухвалено VIІ з`їздом партії 20 липня 2009 року).

За інформацією прес-служби, водночас, «колишній голова партії Олександр СВІСТУНОВ намагався оспорити це рішення в різних судах». Відбулося декілька засідань різних судових інстанцій. Колегія суддів Вищого адміністративного суду України під керівництвом судді О.КРАВЧЕНКА 31 серпня відмовила О.СВІСТУНОВУ в його касаційній скарзі, й залишила чинними попередні рішення.

Рішення Вищого адміністративного суду України є остаточними й оскарженню не підлягають. «Таким чином, легітимним головою Партії «Руський блок», як і вирішив з`їзд партії, є Г.БАСОВ», - йдеться в прес-релізі.