Рибачук: влада мавпує путінський варіант, але Хорошковський не Путін

Колишній віце-прем’єр-міністр України з питань євроінтеграції, голова наглядової ради Фундації «Суспільність» Олег РИБАЧУК вважає, що чинна українська влада програє двобій за свободу слова.

Про це він заявив сьогодні в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє прес-служба каналу.

«Влада програє двобій за свободу слова… По-перше, вона не має стратегії у цьому, …по-друге, за рік до Євро-2012 тут будуть десятки тисяч кореспондентів», – сказав він.

На думку О.РИБАЧУКА, українська влада “мавпує путінський варіант, але ХОРОШКОВСЬКИЙ далеко не ПУТІН”.

Також він висловив переконання, що «політиків не переконати у тому, що вони недемократичні». «Навіть рух ХАМАС, коли його звинувачують у недемократії, він цього не визнає і говорить майже такі речі, як говорить ПУТІН чи нинішній наш президент», – зазначив О.РИБАЧУК.

Він упевнений, що влада може зупинити наступ на свободу слова тільки тоді, «коли відчує опір». Такий опір “зачищенню інформаційного простору” владою, на думку експерта, мають чинити громадськість і ЗМІ – «опір інформаційний, внутрішній і міжнародний».