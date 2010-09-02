Данилишин каже, що лікується

Екс-міністр економіки в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Богдан ДАНИЛИШИН, якого з кінця серпня розшукує Інтерпол, заявив, що має намір з`явитися в Україні і не ховається від слідства.

Про це колишній міністр розповів у телефонному інтерв`ю Kyiv Post, повідомляється на сайті видання.

"Я зараз перебуваю на лікуванні. Крім того, я перебуваю у відпустці ще з початку червня", - заявив Б.ДАНИЛИШИН, який не побажав уточнити місце лікування. На запитання, чи розглядає він можливість подачі заявки на надання політичного притулку за кордоном, Б.ДАНИЛИШИН заявив, що з`явиться тільки після завершення лікування. Він відкинув звинувачення Генпрокуратури на свою адресу про завдані збитки державі, а також зазначив, що вітає прагнення чинної влади навести порядок у державних закупівлях.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-міністра економіки Б.ДАНИЛИШИНА включено до списку осіб, яких розшукує Інтерпол. Персональні дані Б.ДАНИЛИШИНА сьогодні розміщено на сайті Інтерполу.

Проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки - за фактом завдання ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при узгодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі у одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела у Генпрокуратурі повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується у Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи. Між тим у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.

10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА у державний, міждержавний і міжнародний розшуки у зв`язку з тим, що після порушення щодо нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.

11 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури дав згоду на розшук і доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу.

20 серпня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що правоохоронні органи мають підтвердження, що Б.ДАНИЛИШИН перебуває за кордоном.