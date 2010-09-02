УНП обурена арештом мера Карловки

Полтавська обласна організація Української народної партії обурена затриманням правоохоронцями мера районного центру Полтавської області Карловки Сергія ЯКОВЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, у заяві, прийнятій сьогодні на засіданні Проводу Полтавської облорганізації УНП, зокрема, сказано, що затримання мера Карловки, який також є головою міської організації Української народної партії, - “замовлене, провокаційне й носить політичний характер”.

У документі також наголошується, що “С.ЯКОВЕНКА було затримано 31 серпня в Карловці невідомими представниками правоохоронних органів за підозрою в корупційних діях”. За даними партії, на сьогоднішній день у квартирі С.ЯКОВЕНКА проведено обшук.

У заяві йдеться, що “аналіз інформації про цей інцидент, що надходить із різних джерел, зокрема від правоохоронців, дозволяє зробити припущення про замовлений, провокаційний і політичний характер подій”.

“Сергій ЯКОВЕНКО - справжній лідер Карловської громади, порядна, чесна й сильна людина, відданий, ідейний член партії. Він - кандидат номер один на повторне обрання мером Карловки», - сказано в заяві.

Активісти УНП вважають, що “його життєва позиція й політична приналежність до УНП не може подобатися політичним аутсайдерам, які вдаються до брудних методів боротьби”.

«Ми заявляємо про політичну, моральну й людську підтримку С.ЯКОВЕНКА й вимагаємо від правоохоронних органів законності, об`єктивності, порядності та швидкого звільнення нашого товариша», - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, у Полтавській області за отримання хабара було затримано мера міста Карловка. Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Водночас співрозмовник агентства не уточнив, коли, за що й яку суму хабара отримав цей посадовець.

Єдине, що зазначило джерело, затримання відбулося в ході спільної операції співробітників ГУБОЗ МВС України та Генеральної прокуратури.