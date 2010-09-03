Партія регіонів висунула Кернеса кандидатом в мери Харкова

Партія регіонів висунула Геннадія Кернеса кандидатом на пост Харківського міського голови.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської обласної організації Партії регіонів,

«Сьогодні найвищі шанси зі всіх кандидатів, які потенційно так чи інакше заявляли про свою готовність поборотися за крісло мера, - у Геннадія Кернеса. Підтвердження цьому і обсяг роботи, яку він сьогодні проводить разом з міською командою, і постійний контакт з людьми. У прямому ефірі Геннадій Адольфович оголосив свій номер мобільного телефону, і тепер дуже тісно спілкується з харків`янами, це такий цікавий хід», - сказав голова Харківської обласної організації ПР Михайло Добкін в ефірі програми ОТБ «Час влади»», - йдеться в повідомленні.