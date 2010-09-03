Вінський організовує мерам міст «день запитань і відповідей»

Партія «Народна влада» ініціює звіт місцевої влади перед мешканцями відповідних територіальних громад.

Як повідомили в прес-службі партії «Народна влада», в суботу, 4 вересня, о 12 годині біля міських рад відбудуться збори мешканців відповідних населених пунктів. На збори запрошено міських голів, а також депутатів місцевих рад.

На зборах очікуватимуться публічні звіти представників влади за період їхньої роботи про виконання виборчих програм і передвиборчих обіцянок, даних під час минулих виборів.

«Під час виборів традиційно роздається багато обіцянок. Більше того, обіцянки ці дуже часто повторюються одними й тими ж політиками від виборів до виборів.

Тому ми пропонуємо представникам нинішньої влади на місцях, які знову йтимуть на вибори, спочатку відзвітувати за зроблене. А також за те, що зроблено не було», - повідомляється в прес-релізі.

У «Народній владі» зізнаються, що запитання до місцевої влади будуть відвертими, і тому в багатьох випадках неприємними, бо стосуватимуться завмерлих ліфтів і «дерибану» комунальної власності, розбитих доріг і кучугур сміття в підворіттях, холодних батарей і відсутності гарячої води, невирішених транспортних проблем тощо».

«Влада сама по собі не зміниться. Не варто очікувати служіння людям від будь-яких володарів владного крісла, якщо ми не змусимо їм рахуватися з нами, якщо не дамо їм зрозуміти, що не прощаємо обману та бездіяльності. Місцева влада має бути реально підконтрольною і підзвітною народу!» - підкреслюється в повідомленні прес-служби партії «Народна влада».