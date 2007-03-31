Янукович зажадав від Ющенка поваги до представників українського народу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Президента і опозицію до співпраці.

Про це він заявив, виступаючи на сцені на Європейській площі, несподівано прибувши на концерт.

«Ми сьогодні закликаємо Президента і опозицію разом з нами будувати нашу державу, працювати на поліпшення життя наших людей, будувати світлу країну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я закликаю вас всіх до миру та до єдності, тільки це може бути нашим майбутнім – єдність українського народу», - додав він.

Прем’єр підкреслив: «Якщо Президент сповідує принципи демократії і він їх дотримується, він повинен знати їхні функціональні принципи».

«Вибір українського народу не залежить від точки зору Президента – він повинен його (вибір-УНІАН) поважати, також він повинен поважати представників українського народу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він запевнив, що всі рішення, які приймає уряд, спрямовані на поліпшення життя людей. Водночас він також зазначив: «Ми не будемо підтримувати ініціативи, які виходять за межі законів та Конституції».