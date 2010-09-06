Генпрокуратура обшукала квартиру Олеся Довгого

Генпрокуратура 2 вересня провела обшук в квартирі секретаря Київради Олеся Довгого, що в провулку Михайлівському в Києві, пише "Дело" з посиланням на джерела в ГПУ. Слідчі шукали документи, які б могли служити доказом вини секретаря Київради. Проти Олеся Довгого Генпрокуратурою 30 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за фактом службової халатності і перевищення службових повноважень.

Це вже не перший обшук у чиновника Київради. 7 і 9 липня, СБУ в службових кабінетах КМДА провела слідчі дії в рамках розслідування порушень в земельній сфері.

Зокрема, СБУ в рамках кримінальної справи, провела обшук і вилучення документів в кабінеті секретаря Київради Олеся Довгого, голови постійної комісії Київради з земельних відносин, містобудування і архітектури Олексія Эвлаха і секретаря цієї комісії Сергія Кримчака (обидва - депутати міськради від Блоку Черновецкого - ред.).

Пізніше, 10 серпня СБУ провела обшук в офісі Головного управління економіки і інвестицій Київської міськдержадміністрації. Він був проведений в рамках розслыдування щодо діяльності начальника ГУ Марини Лукашиної в 2008 році. Нібито тоді при виділенні коштів на реконструкцію нежитлових будинків були вказані недостовірні початкові дані. У результаті в бюджеті міста виявили недостачу 70-ти млн. гривень.

Обшук проходив у двох кабінетах на шостому поверсі будівлі столичної мерії, що на вулиці Хрещатик, 36. При обшуку була присутня заступник начальника ГУ Ольга Мамина. Проте, за інформацією джерела, ці два кабінети займає права рука мера Києва Леоніда Черновецького Денис Басс.

Серед вилучених документів і предметів - пристрій Advocate-4. Як стверджують експерти, даний пристрій використовується для того, щоб зробити неможливим прослуховування розмов в приміщенні. Його приблизна ціна - $5 тисяч. Також слідчі вилучили теки з документами. У кабінеті Дениса Басса правоохорнці узяли записники і сім стартових пакетів одного мобільного оператора.