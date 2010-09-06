БЮТ завтра збирається блокувати трибуну парламенту

Народні депутати від фракції БЮТ планують завтра блокувати трибуну Верховної Ради, якщо коаліція не виконає вимоги опозиції розглянути низку законопроектів стосовно соціального захисту населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив на прес-конференції.

Він зазначив, що президія ради фракції ухвалила рішення завтра блокувати трибуну, якщо коаліція не дослухається до вимог опозиції. Водночас І.КИРИЛЕНКО додав, що сьогодні на засіданні фракції БЮТ це питання ще буде обговорюватись.

Він підкреслив, що “бютівці” наполягають на розгляді у ВР завтра чотирьох пропозицій. За словами І.КИРИЛЕНКА, йдеться про законопроект щодо введення мораторію на підвищення цін на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Також фракція БЮТ наполягає на введенні законодавчої норми про заборону підвищення пенсійного віку для жінок. Крім того, опозиція пропонує встановити податкові канікули для малого бізнесу.

Також БЮТ вимагає розглянути проект постанови, якою передбачено заборонити уряду використовувати бюджетні кошти на погашення боргу НАК «Нафтогаз України» перед компанією «РосУкрЕнерго» відповідно до рішення Стокгольмського арбітражного суду.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив сподівання, що завтра опозиція все-таки не блокуватиме трибуну. Він закликав народних депутатів дотримуватися положень Регламенту ВР.

«Головне – не допустити руйнування парламентаризму в Україні», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, необхідно дискусії «перевести в площину нормального серйозного діалогу, бо воювати ми навчилися, а от слухати і чути одне одного не вміємо».

В.ЛИТВИН закликав всі політичні сили зробити докласти всіх зусиль, щоб не допустити блокування трибуни парламенту і «протистояння у сесійній залі».