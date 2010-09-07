Тимошенко розказала, хто нагріє руки на подорожчанні метро у Києві

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що підвищення вартості проїзду в Київському метрополітені призведе до збагачення фінансових спонсорів та оточення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, по це вона сказала сьогодні на мітингу прихильників опозиції біля Верховної Ради.

"Виступили заступники керівництва метро і сказали, що собівартість проїзду в метро – 80 копійок. А чому встановили 2 гривні? Дуже проста відповідь: відсторонили ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, поставили донецького "смотрящего" в Київ, і він сьогодні, по суті, володіє фінансовими потоками метрополітену", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер "Батьківщини" також припустила, що наступним кроком влади стане підвищення тарифів на електроенергію.

"Те саме відбуватиметься і з електроенергією, тому що перший і головний партнер ЯНУКОВИЧА володіє сьогодні 90% генерації електроенергії в Україні, і кожне підвищення хоча б на долю копійки буде іти не державі", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.