У Балоги пояснили, у чому особливість їх опозиційності

Партія «Єдиний центр» сьогодні перебуває в опозиції, але не виключає і партнерства з владою у вирішенні окремих питань, заявляє один із лідерів цієї партії, політолог Вадим КАРАСЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, в Донецьку на прес-конференції він сказав: «У нас формула така – ми в опозиції, але при цьому можливе партнерство щодо окремих рішень влади заради України». В.КАРАСЬОВ при цьому уточнив: «Ми в опозиції. Але я б сказав так – ми не хочемо бути в опозиції анафемного типу. Тобто, ми не вважаємо, що все, що робить влада – це погано, ми не оголошуємо владі весь час анафему».

В.КАРАСЬОВ зазначив, що, «якщо влада робитиме щось правильне, якщо у неї будуть наміри правильні, ми підтримаємо», але якщо навпаки – буде професійна критика з боку «Єдиного центру».

«Ми маємо працювати не на владу, а на Україну. Якщо влада щось намагається зробити для України, ми її не критикуватимемо, ми доповнимо її та скажемо, що можна зробити краще, - пояснив партійний лідер, - Але якщо вона робитиме, що йтиме в розріз з інтересами України, в розріз з нашою позицією і нашою програмою партії, нещадно критикуватимемо. Але це буде критика, буде не мітингова, а професійна критика».

На думку В.КАРАСЬОВА, опозиція має не воювати, а конкурувати з владою «Якщо влада не може щось зробити, ми повинні зробити краще, ми повинні переграти цю владу. Ми нав`язуватимемо свою гру, а не чекатимемо, поки влада робитиме помилки, йтимемо на випередження, щоб вона не припускалася помилки. Тому що помилки влади – це прямі втрати людини... Ставлення опозиції до влади – це не війна, це конкуренція», - переконаний політолог.

Водночас він заявив, що в Україні сьогодні існує проблема політичної еліти - як у владі, так і в опозиції. «У влади проблема не однієї людини, це проблема політичної еліти, яка прогнила, політичної надбудови, яка прогнила, корумпована. Це стосується всіх, це стосується й опозиції», - сказав В.КАРАСЬОВ. І додав: «Що в опозиції всі святі й чесні? Якби були більш-менш чесними, не програли б вибори... Тому ми не опозиція анафемного типу, ми не нігілістична опозиція, а діалектична опозиція».