Долю райрад пропонують віддати в руки киян

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» закликає громадськість не допустити протиправної ліквідації районних рад у столиці і має намір домогтися передачі повноважень щодо вирішення цього питання виключно громадянам через референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою виступив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ у зв’язку з наміром Київради ліквідувати районні ради Києва і скасувати проведення виборів у столиці.

«Законопроект внесли тільки 6 вересня, відразу ж проголосували і, як кажуть, не встигло ще висохнути чорнило під документом, як учора він був підписаний Президентом України, а вже сьогодні міськрада збирається провести швидке голосування і ліквідувати райони», – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Лідер ФПК звертає увагу на поспішність, з якою влада намагається провести це рішення. З огляду на це, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ закликає громадськість через суди заблокувати протиправне рішення Київської ради, яке може бути ухвалене сьогодні. «Це єдиний спосіб зберегти нормальне виборне самоврядування у Києві», – підкреслює він.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, наполегливі дії влади, спрямовані на скасування райрад, є прямою загрозою демократичним принципам, таким як виборність усіх органів влади та можливість громадян обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Лідер ФПК підкреслив, що районні ради не являли собою ніякої загрози для Партії регіонів, оскільки згідно із законодавством у діючої влади є можливість призначати керівників районів, і Партія регіонів могла підібрати собі лояльних людей. «Але все-таки ми бачимо дії, спрямовані на знищення залишків самоврядування у столиці, в результаті яких 31 жовтня Київ може залишитися без виборів. Це єдиний населений пункт в Україні, де взагалі не буде виборів», – пояснив він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ заявляє, що якщо міськрада ухвалить рішення щодо ліквідації районних рад, ФПК буде звертатися до всіх свідомих громадян із закликом домагатися їх відновлення. «Повертати райради буде необхідно як у Києві, так і в інших містах, де вони були ліквідовані раніше. Мова йде про всеукраїнський рух. Ми принципово проти обмеження прав і свобод громадян. Право обирати владу священне, воно не підлягає сумніву», – заявив лідер ФПК.

За його словами, «Форум порятунку Києва» має намір розробити проект закону щодо скасування змін, внесених до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» .

Окремо В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ акцентував увагу на тому, що питання ліквідації районних рад у містах мають вирішуватися виключно на місцевих референдумах. «Ні рішеннями Верховної Ради, ні рішеннями продажних депутатів Київради», – підкреслив громадський діяч.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернувся до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» щодо можливості утворення або неутворення районних рад.

7 вересня Верховна Рада України підтримала законопроект № 7069-2 «Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ"» щодо порядку утворення районних рад, внесений народними депутатами Валерієм ПИСАРЕНКОМ і Володимиром ПИЛИПЕНКОМ (обидва – фракція «БЮТ – "Батьківщина"»).

8 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей Закон

На сьогодні, 9 вересня, призначено позачергове засіданняКиївради для розгляду питання щодо подальшого існування в столиці районних рад .