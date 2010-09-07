Райради в Києві існуватимуть ще два дні?

На 9 вересня призначено позачергове засідання Київради для розгляду питання щодо подальшого існування в столиці районних рад.

Про це УНІАН повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань культури Олександр БРИГИНЕЦЬ (БЮТ).

«На післязавтра у нас призначена сесія Київради, на якій будуть розглядати питання ліквідації районних рад. Сьогодні на президії, яка закінчилась пів години тому, було прийнято рішення про скликання засідання і на ньому розглядати питання щодо ліквідації рад у зв’язку з голосування сьогодні в Верховній Раді», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, на сьогоднішній день невідомо, які настрої у фракціях Київради щодо підтримки існування райрад.

«Ніхто не проводив опитування, хто як підтримуватиме. Просто ДОВГИЙ повідомив, що він вже підписав розпорядження про скликання засідання сесії по цьому питанню», - відповів депутат на прохання спрогнозувати настрої депутатського корпусу після засідання Президії.

О.БРИГИНЕЦЬ звернув увагу, що на сьогодні депутати не ознайомленні з проектом рішення, яке буде виноситись на голосування. «Думаю, що до останнього моменту не буде зрозуміло, за що ми голосуємо: за те, щоб створити районні ради, чи за те, щоб їх ліквідувати», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо порядку утворення районних рад, внесеного народними депутатами Валерієм ПИСАРЕНКОМ та Володимиром ПИЛИПЕНКОМ.

Законом передбачено, що районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.