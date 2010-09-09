Тимошенко розказала, якими саме методами БЮТ захищатиме людей

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція “БЮТ – Батьківщина” у Верховній Раді продовжуватиме блокувати роботу парламенту з вимогою розглянути законопроекти про запровадження мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів, підвищення пенсійного віку, а також про заборону виконувати рішення Стокгольмського арбітражу про повернення компанії РосУкрЕнерго 11,2 млрд. кубічних метрів природного газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Ми будемо продовжувати і блокування, і тиск на владу, і будемо висувати вимоги, тому що, якщо опозиція, а я вважаю, що тільки наша політична сила є опозицією, не буде робити таких кроків, то люди взагалі не будуть захищені і не будуть знати, що їм робити в цій важкій ситуації”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер “Батьківщина” вкотре наголосила, що в Україні немає жодних підстав для підвищення ціни на природний газ для населення, а також для підвищення пенсійного віку. “Ми блокуємо трибуну, наполягаємо на голосуванні і ми не дамо цій владі спокою, поки вона не зупиниться в своєму пориві принизити людей”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.