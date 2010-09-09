Довгий оголосив, що фракція БЮТ у Київраді обрала нового голову

Секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ оголосив про обрання Дениса МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ у Київраді замість Тетяни МЕЛІХОВОЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДОВГИЙ сказав під час сьогоднішнього засідання сесії Київради.

Зокрема, він зазначив, що депутати з фракції БЮТ висловили недовіру керівництву фракції і обрали її головою Д.МОСКАЛЯ.

Крім того, першим заступником голови фракції БЮТ обрано Юрія ДМИТРУКА, заступником з питань промислово-підприємницької діяльності обрано Дмитра ОЛІЙНИКА, з фінансових питань – Семена БОРИСЕНКА, з соціально-гуманітарних питань – Володимира ДРОБОТА.

Секретарем фракції БЮТ обрано Олексія ДАВИДЕНКА.

У свою чергу, Т.МЕЛІХОВА перед початком засідання сесії Київради заявила журналістам, що Д.МОСКАЛЯ обрано головою фракції незаконно, а депутати, обрані до Київради за списками партії «Батьківщина», беруть участь у сьогоднішньому засіданні сесії тільки для того, щоб висловити невдоволення намірами Київради ліквідувати райради у столиці.

Крім того, Т.МЕЛІХОВА просила О.ДОВГОГО надати їй слово, але він відмовив їй.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді, рішення про переобрання голови фракції БЮТ було прийнято 31 серпня 2010 року. За кандидатуру Д.МОСКАЛЯ проголосували 17 із присутніх на засіданні депутатів, решта – утримались або висловились проти.

Депутатська фракція БЮТ у Київраді налічує 32 депутати.