Блоки Кличка і Литвина доклали руки до системи, й стануть заручниками?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що адміністративна реформа у вигляді ліквідації районних рад у Києві приведе до максимальної консолідації адмінресурсу в руках чиновників, які призначатимуться, і будуть не підзвітні виборцям.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Безумовно, вертикаль влади після ліквідації районних рад стане значно ефективнішою і більш керованою. Проте одночасно з цим ми вимушені констатувати наступ на принципи місцевого самоврядування. Що станеться завтра із системою управління столиці? Всі механізми будуть зосереджені в руках чиновників, які призначаються, абсолютно не підзвітних виборцям. Одночасно такі чиновники будуть носіями незвичайно потужного адміністративного ресурсу, що здатний істотно скоректувати результати будь-якого голосування», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, фракції Віталія КЛИЧКА і Володимира ЛИТВИНА у Київській міськраді вчинили вкрай необачно, підтримавши таку реформу.

«Позиції цих фракцій не піддаються жодному логічному аналізу. По-перше, з погляду ідеології – вони традиційно виступали за посилення норм місцевого самоврядування у столиці. А, по-друге, вони із сьогоднішнього дня стають заручниками системи, яку самі ж і допомогли створити. На наступних виборах вони стоятимуть у черзі в різного роду адміністраціях, погоджуючи квоти «адмінресурсу», ділячись з його носіями своїми місцями. Ця тенденція ще більше посилиться у разі проведення мажоритарних виборів у Києві», - прогнозує О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.