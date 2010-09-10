«Друкарська помилка» суду позбавила Броварську міськраду готелю?

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО доручив провести перевірку ситуації, що склалася навколо ресторанно-готельного комплексу «Спорт» у м. Бровари Київської області. Про це він повідомив у інтерв`ю журналу «Профиль».

За словами генпрокурора, в судовому рішенні у справі про господарський спір щодо майна ТОВ «Ресторан Спорт» «під виглядом технічної друкарської помилки були внесені певні зміни, які мають правові наслідки». «Я знаю цю ситуацію, зараз призначена перевірка, про результати я готовий буду повідомити додатково», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

З неофіційних джерел «Профилю» стало відомо, що йдеться про рішення Київського міжобласного апеляційного господарського суду (КМАГС) від 15 лютого 2010 року у справі № 9/225-07. Колегія з трьох суддів КМАГС під виглядом виправлення друкарської помилки внесла зміну в резулятивну частину рішення, записавши замість «приміщення ресторану «Спорт» - «цілісний майновий комплекс «Спорт», зокрема готель і ресторан «Спорт». Для порівняння: загальна площа ресторану «Спорт» - 819,8 кв. м., цілісного майнового комплексу - 3486,2 кв.м. Дане рішення не було оскаржене в касаційному порядку власником майна – Броварською міськрадою.

Нагадаємо, указом від 12 серпня 2010 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ скоротив загальну кількість апеляційних господарських судів із 11 до 8, серед них і Київський міжобласний апеляційний господарський суд. Відповідно до указу глави держави, тепер до територіальної юрисдикції Київського апеляційного господарського суду додана Київська і Черкаська області.