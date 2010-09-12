Завтра Янукович буде у Брюсселі

Завтра, 13 вересня, президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Брюсселя (Бельгія), де проведе зустрічі з керівництвом Європейського Союзу, повідомляє прес-служба глави держави.

Планується, що під час візиту глава держави зустрінеться з президентом Європейської Ради Германом Ван Ромпеєм і президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу.

Сторони планують обговорити ключові питання взаємин України і Європейського Союзу.

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