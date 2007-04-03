У Верховній Раді оголошено перерву до 10 ранку

У позачерговому засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ. Перед оголошенням перерви голова парламенту наголосив, що на даний час відбувається екстрене засідання Кабінету міністрів.

Він додав, що по закінченні цього засідання відбудеться зустріч представників Кабміну і Верховної Ради.

У той же час, голова ВР наголосив, що немає потреби у парламенті тримати всіх народних депутатів. Він зазначив, що «ті, хто виснажений, може поїхати відпочити вдома».

О.МОРОЗ також повідомив, що о 10.00 парламент збирається для продовження позачергового засідання Верховної Ради. Крім того, О.МОРОЗ зазначив, що порядок денний пленарного засідання був затверджений раніше, і Верховна Рада України розглядатиме ті питання, які планувала.