Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вранці виступить із зверненням до українського народу про політичну ситуацію у зв`язку з підписанням Президентом Указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено одностайно сьогодні на засіданні уряду.

«Людям набридли вибори, люди хочуть спокою. Ми знаємо думку багатьох представників різних громадських організацій, акредитованих в Україні з усього світу. Всі одностайно говорять, що дестабілізація ситуації буде не на користь держави», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр також наголосив, що уряд зобов`язаний забезпечити нормальне функціонування економіки.