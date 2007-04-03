Європа вважає, що останнє слово - за Конституційним Судом

Конституційний суд України має негайно дати відповідь на питання, чи відповідає Основному закону указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про припинення повноважень Верховної Ради. Таку думку в інтерв’ю „Німецькій хвилі” висловила доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН.

Вона висловила переконання, що “негайний розгляд Конституційним судом України відповідності Основному закону указу Віктора ЮЩЕНКА може зняти небезпеку поглиблення політичної кризи”.

Водночас, Х.СЕВЕРІНСЕН сказала, що розділяє занепокоєння В.ЮЩЕНКА прагненням урядової коаліції сформувати конституційну більшість у Верховній Раді. На думку доповідача ПАРЄ, намагання уряду перебрати усю повноту влади в країні суперечать духу Конституції.

Х.СЕВЕРІНСЕН вважає, що за умови підтвердження конституційності указу глави держави, позачергові вибори є прийнятним виходом із нинішньої ситуації. „Це абсолютно нормально, якщо немає іншого виходу. Я сподіваюся, що правові підстави для такого рішення є достатньо переконливими”, наголосила доповідач ПАРЄ.

Втім, додала Х.СЕВЕРІНСЕН, за нинішньої виборчої системи в Україні громадяни не мають реального впливу на виборчі списки партій, а отже – і на формування складу парламенту.