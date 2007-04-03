Янукович допоможе Ющенку виправити помилку

На засіданні Кабміну ухвалено рішення про звернення прем’єра до українського народу.

"Ви мені доручаєте відпрацювати цей текст? І ми його у вузькому колі з віце-прем’єрами погодимо", - сказав Віктор Янукович після результативного голосування з цього приводу.

На репліку міністра оборони Анатолія Гриценка, який вкотре не погодився з ухваленою раніше постановою уряду, Янукович сказав, що рішення президента Віктора Ющенка про розпуск парламенту скоріше за все буде скасовано.

"Він (Ющенко) помилився, і ми зобов’язані допомогти президенту вийти з такого становища", - сказав він.

"Ми завтра з вами відчуємо це в ЗМІ, побачимо, що люди не хочуть нестабільності, їм набридлі вибори, люди хочуть спокою. Цього ж хоче весь світ... Всі одноголосно кажуть, що ця дестабілізація не піде на користь Україні і нашим партнерам", - додав Янукович.

Він зазначив, що члени уряду мають "докласти всіх зусиль, щоб цю ситуацію локалізувати, щоб знайти компроміс з президентом і коаліцією".

Українська правда