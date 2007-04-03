Парламент перейшов у стан облоги

Верховна Рада України розгляне під час сьогоднішнього засідання питання щодо політичної ситуації в Україні. Це передбачено порядком денним роботи парламенту на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, вхід до будівлі Верховної Ради, де проходять пленарні засідання, обмежений, зокрема, до парламенту пропускають тільки народних депутатів, журналістів та працівників Секретаріату ВР.

На даний момент під стінами Верховної Ради збираються прихильники політичних сил, що входять до коаліції. Основною вимогою учасників пікету є відміна указу Глави держави про розпуск ВР.