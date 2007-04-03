Коаліція затягає Ющенка по судах

Представники Коаліції національної єдності зібрали підписи під поданням до Конституційного Суду України щодо неконституційності указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Зокрема, за його словами, зібрано 53 підписи, і звернення буде подане вже сьогодні.

Крім того, повідомив В.КИСЕЛЬОВ, представники коаліції мають намір звернутися до одного з районних судів, аби той призупинив дію указу В.ЮЩЕНКА. При цьому В.КИСЕЛЬОВ відмовився сказати, до якого саме суду буде поданий позов.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада України того ж дня ухвалила постанову, якою передбачено звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5-ти днів після опублікування Указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.

Указ Президента України В.ЮЩЕНКА про розпуск парламенту опубліковано 3 квітня в офіційному виданні “Офіційний вісник Президента України”.