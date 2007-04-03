Янукович заборонив Азарову давати гроші на вибори

Кабінет Міністрів заборонив Міністерству фінансів виділяти кошти на проведення позачергових виборів до Верховної Ради України.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 2 квітня “Про невідкладні заходи щодо забезпечення виконання постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 р. № 3418 - V „Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні” та № 3421 - V „Про політичну ситуацію в Україні, пов’язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 р. „Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України”.

Зокрема, як йдеться у постанові, розміщеній на Урядовому порталі, Кабмін доручив Мінфіну забезпечити фінансування органів державної влади в межах видатків, передбачених Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”. Таке рішення прийнято виходячи з того, що згідно із статтями 92 і 95 Конституції України, асигнування на проведення виборів повинні передбачатися шляхом внесення відповідних змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”.

Також уряд доручив Міністерству внутрішніх справ забезпечити дотримання громадського порядку та організувати разом з Управлінням державної охорони належний режим охорони будинків і приміщень, в яких розміщені органи державної влади, насамперед Верховна Рада України, Секретаріат Президента України та Кабінет Міністрів України.

Інші міністерства та центральні органи виконавчої влади Кабмін зобов’язав здійснювати свої повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

Також уряд доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з відповідними органами місцевого самоврядування зосередити зусилля на своєчасному розв’язанні важливих соціально-економічних та суспільно-політичних проблем.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада України того ж дня ухвалила постанову, якою заборонила Кабінету Міністрів виділяти гроші на проведення позачергових парламентський виборів.

Крім того, згідно з постановою, парламент визнає неприпустимим вчинення будь-яких дій, спрямованих на підготовку і проведення дострокових виборів.