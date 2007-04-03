Головатий заявляє, що Ющенко вийшов за межі

Народний депутат України (фракція "Наша Україна"), віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Сергій ГОЛОВАТИЙ прогнозує, що будуть термінові дебати в ПАРЄ щодо ситуації в Україні, пов’язаної з розпуском Верховної Ради.

Про це С.ГОЛОВАТИЙ сказав в інтерв`ю УНІАН. «Думаю, що будуть (термінові дебати – УНІАН), бо ті події, які тут розгортаються, вони не передбачувані», - зазначив депутат.

Водночас, за його словами, ці дебати необхідні «задля того, щоб обидві сторони зробили крок назад для того, щоб не було найгіршого, що може бути в Україні – будь-яких заворушень, від яких страждають не Президент, не народні депутати чи міністри, а прості люди».

С.ГОЛОВАТИЙ наголосив, що «це - найстрашніше», що може відбутися в Україні. При цьому він висловив сподівання, що такого розвитку подій вдасться уникнути.

С.ГОЛОВАТИЙ також наголосив, що указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради «є цілковито неконституційним». «Президент України вийшов за межі Конституції, і це надзвичайно тривожна і ганебна ситуація, коли Президент показує, що не треба взагалі рахуватися з Конституцією», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

При цьому він назвав «брехнею» коментарі ряду народних депутатів, зокрема з фракції «Наша Україна», про те, що повноваження Верховної Ради припинені від дня указу Президента. За його словами, при звичайних виборах чи дострокових виборах парламент працює до того моменту, поки народні депутати наступного скликання не складуть присягу.

С.ГОЛОВАТИЙ наголосив, що в цій ситуації має бути рішення Конституційного суду, який має розв’язати спір між двома вищими органами влади – Президентом та Верховною Радою. Він підкреслив, що Президент України «не може вільно тлумачити Конституцію сам».

За словами С.ГОЛОВАТОГО, в указі Президент не посилається на статтю 90 Конституції, де є чіткий перелік випадків дострокового розпуску парламенту. Депутат наголосив, що жоден випадок не стосується діяльності цієї Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада України того ж дня ухвалила постанову, якою передбачено звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5-ти днів після опублікування Указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.

Указ Президента України В.ЮЩЕНКА про розпуск парламенту опубліковано у спеціальному випуску інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник Президента України”, який вийшов друком 2 квітня, у день підписання Указу Глави держави.