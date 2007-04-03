Ющенко збирає силовиків

Повідомлення офіційного Інтернет-представництва

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з керівниками силових і правоохоронних відомств. Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, зустріч відбудеться з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ, міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ, в.о. голови СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, головою Держприкордонслужби Миколою ЛИТВИНИМ, начальником Генштабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України Сергієм КИРИЧЕНКОМ, начальником Головного управління – командувачем внутрішніх військ МВС України Олександром КІХТЕНКОМ, керівником Головного управління розвідки Міноборони України Олександром ГАЛАКОЮ та головою Служби зовнішньої розвідки Миколою МАЛОМУЖЕМ.

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