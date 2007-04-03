Герман: ми не віддамо владу

Коаліція національної єдності виконає будь-яке рішення Конституційного Суду щодо указу глави держави про достроковий розпуск Верховної Ради v скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Ми завжди підкоримося рішенню Конституційного Суду, яким би воно не було. Ми люди, які поважають закони і Конституцію», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН зазначила, що рішення Конституційного Суду довго очікувати не доведеться. При цьому, за її словами, коаліція у будь-якому випадку залишиться при владі. «Ми не віддамо владу. 2004 рік не повториться», - сказала народний депутат. Вона наголосила, що коаліція і надалі буде працювати «спокійно і впевнено».

Г.ГЕРМАН зазначила, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ також спокійно реагує на ситуацію, що склалася. «Прем’єр спокійний і впевнений настільки, наскільки впевнена людина, яка робить все по закону, іде шляхом правильним і праведним», - сказала вона.

Народний депутат також зазначила, що її дуже здивував факт появи відповідного указу саме напередодні Великодніх свят. «Мене в цій ситуації дивує тільки одне – я не думала, що Президент вирішить це зробити в останні дні Страсного тижня. Я завжди вірила, що він глибоко віруюча людина», - сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада України того ж дня ухвалила постанову, якою передбачено звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5-ти днів після опублікування Указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.

Відповідне звернення до КС буде подане вже сьогодні, пообіцяли представники коаліції.