Бокий прочитав нардепам віршик ”Оженився дурний, та взяв дурнувату”

Народний депутат України, член фракції СПУ Іван БОКИЙ переконаний у тому, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО “зробив посадовий злочин”, підписавши указ про розпуск ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи з трибуни парламенту.

«Він здійснив фактично зраду своєму народові», - сказав І.БОКИЙ, додавши при цьому, що він не виключає, що Президент став «заручником» опозиції і, зокрема, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Водночас, І.БОКИЙ зазначив, що «слава Богу, що у нас є 60-та стаття, яка дозволяє не виконувати цей злочинний наказ».

На його переконання, «опозиція фактично взяла у полон» таку державну інституцію, якою є Секретаріат Президента.

Водночас, у своєму виступі І.БОКИЙ наголосив, що, на його переконання, в діях Президента є всі підстави, щоб поставити під сумнів щирість Президента щодо його прагнення в розбудові України.

Наприкінці свого виступу І.БОКИЙ закликав В.ЮЩЕНКА «відкликати, скасувати свій Указ» (про розпуск парламенту), а також звернувся з закликом до КСУ стати на бік Конституції, «на бік народу».

У своєму виступі Іван Бокий вдавався до поетичних аналогій на кшталт "Оженився дурний, та взяв дурнувату, та й не знали що робити - підпалили хату..."

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада України того ж дня ухвалила постанову, якою передбачено звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5-ти днів після опублікування Указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.

Указ Президента України В.ЮЩЕНКА про розпуск парламенту опубліковано у спеціальному випуску інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник Президента України”, який вийшов друком 2 квітня, у день підписання Указу Глави держави.