Ющенко скликає губернаторів
10:56, 03 квітня 2007Політика
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Запрошення отримав Плакіда і два мери
Ющенко зустрінеться з губернаторами, міськими головами Києва і Севастополя та головою Ради міністрів Криму
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами Києва і Севастополя, головою Ради міністрів Криму Віктором ПЛАКІДОЮ.
Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.
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