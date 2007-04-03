Ющенко скликає губернаторів

Запрошення отримав Плакіда і два мери

Ющенко зустрінеться з губернаторами, міськими головами Києва і Севастополя та головою Ради міністрів Криму Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами Києва і Севастополя, головою Ради міністрів Криму Віктором ПЛАКІДОЮ. Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

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