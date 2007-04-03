Ющенко скликає губернаторів

10:56, 03 квітня 2007
Політика
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Запрошення отримав Плакіда і два мери

Віктор ЮщенкоЮщенко зустрінеться з губернаторами, міськими головами Києва і Севастополя та головою Ради міністрів Криму

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з головами обласних державних адміністрацій, міськими головами Києва і Севастополя, головою Ради міністрів Криму Віктором ПЛАКІДОЮ.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

 

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