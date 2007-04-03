Янукович звинувачує Ющенка в узурпації влади

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту має на меті узурпацію влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у парламенті під час обговорення питання про політичну ситуацію в Україні.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, вчора «ми стали свідкам замаху на конституційний лад». «Горезвісний указ Президента має на меті узурпацію влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, адже, за словами прем’єра, йдеться про фактичній розгін легітимного, демократично обраного парламенту.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, ці кроки є частиною сценарію, компонентами якого можуть бути і подальші кроки. Як вважає В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, це створення умов для перманентних парламентських виборів з метою дискредитації парламентаризму як такого, гарантування механізму збереження при владі певних осіб за будь-яких результатів виборів, а також ревізія Конституції з метою встановлення автократичної президентської влади.