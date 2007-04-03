Давидович запевнив Ющенка у готовності ЦВК провести вибори

Голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ запевнив Президента України Віктора ЮЩЕНКА у готовності провести позачергові вибори Верховної Ради у визначений законом термін.

Про це Я.ДАВИДОВИЧ сказав сьогодні на зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ, повідомляє прес-служба Президента.

Голова ЦВК поінформував Президента про заходи, які необхідно здійснити для організації та проведення позачергових виборів.

Глава держави закликав керівника Центрвиборчкому дивитися на ситуацію, що склалася навколо дострокового припинення повноважень Верховної Ради і, відповідно, проведення позачергових виборів, виключно з точки зору права. «Метод її врегулювання може бути тільки демократичним», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

На переконання глави держави, слід зупинити «антиконституційний процес», що виник внаслідок нелегітимного шляху формування коаліції депутатських фракцій в парламенті. Головне нині - «не допустити ревізію волевиявлення» громадян, підкреслив він.

«Тому зараз ми будемо діяти, щоб забезпечити волю людей, закон, забезпечити проведення демократичних виборів - спокійно, без галасу», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що йдеться про надання можливості як представникам більшості, так і опозиції висловитися по суті виборів, звернутися до людей, отримати чи ні їх підтримку.

«Є політичний конфлікт між позицією і опозицією, який повинен вирішитися в чесний демократичний спосіб. Я просив би в цьому процесі триматися виключно правової площини», - наголосив Президент. Він додав, що готовий дати відповідні доручення для забезпечення виборів 27 травня.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Водночас того ж дня Верховна Рада України скасувала свої постанови від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії і про призначення нинішнього складу ЦВК.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Володимир ФАЛЬКО, ці рішення означають, що припинено повноваження нинішньої ЦВК, яку очолює Ярослав ДАВИДОВИЧ, і відновлено роботу ЦВК, яку до 8 грудня 2004 року очолював Сергій КІВАЛОВ.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 85 Конституції України, Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.