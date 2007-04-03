Симоненко погрожує Ющенку кримінальною відповідальністю

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що після закінчення своїх повноважень Президент України Віктор ЮЩЕНКО має бути притягнутий до кримінальної відповідальності за неконституційні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради.

«Президент здійснив неконституційні дії, і прийде час після закінчення його повноважень, і його буде притягнуто до кримінальної відповідальності», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер фракції КПУ зазначив, що позиція Президента щодо розпуску парламенту була наперед спланована.

Депутат підкреслив, що, виданням указу про розпуск ВР створюються всі передумови для проведення другого етапу Помаранчевої революції. Крім того, за словами П.СИМОНЕНКА, робиться все для того, щоб у країні не припинявся хаос.

«У цьому хаосі Президент України і його оточення намагаються відновити диктатуру кримінального капіталу прозахідної орієнтації з американськими інтересами», - сказав він.

П.СИМОНЕНКО також підкреслив, що Президент «повісив дамоклів меч над парламентською демократією».