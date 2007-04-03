Кириленко очолив виборчий штаб Нашої України
11:43, 03 квітня 2007Політика
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Рішення прийняли на екстреному засіданні
Партія “Наша Україна” прийняла рішення про організацію штабу виборчої кампанії, який очолив лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, таке рішення було прийнято сьогодні на екстреному засіданні Президії партії, на порядку денного якого було одне питання – оголошення дострокових парламентських виборів.
Заступниками керівника штабу стали Юрій ЄХАНУРОВ, Зіновій ШКУТЯК та Ігор КРІЛЬ.
Також на засіданні Президії прийнято рішення провести в четвер, 5 квітня, Раду партії, на якій затвердити дату з’їзду партії “Наша Україна”. З’їзд “Нашої України” має висунути кандидатів в народні депутати від партії.
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