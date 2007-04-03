Янукович: ще є шанс уникнути найгіршого

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА повернутися до переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді під час обговорення питання про політичну ситуацію в Україні.

«Хочу звернутися до Президента: ще є шанс уникнути найгіршого. Треба сісти за стіл переговорів і домовлятися заради майбутнього України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він знову закликав Президента «зважити на той тягар відповідальності, який ляже на Ваші плечі у разі відмови від конструктивного діалогу з легітимною владою».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що доля всіх політиків у руках народу, і ніхто не приходить у владу назавжди, у тому числі й Президент.

«Вікторе Андрійовичу, зробіть цей крок назустріч Україні, ще є час», - закликав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав Указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори у ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада України того ж дня прийняла постанову, якою передбачено звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5 днів після публікації указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.