Кримський парламент вважає неконституційним указ Президента

Президія Верховної Ради Криму вважає неконституційним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКО про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, підписаний 2 квітня 2007 року. Про це йдеться у відповідній заяві, прийнятій сьогодні на засіданні Президії Верховної Ради Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Президія ВР АРК вважає, що нинішній указ прийнятий з порушенням діючої Конституції, і припиняє повноваження легітимно обраного парламенту країни.

Разом з тим, Президія ВР АРК вважає, що в політико-правовій ситуації, що склалася, в країні остаточну оцінку конституційності указу повинен дати Конституційний Суд України.

Також в заяві вказується, що Президія ВР АРК підтримує прийняті з цього приводу постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, «направлені на збереження в країні стабільності й громадського порядку, забезпечення всіх необхідних заходів для нормального соціально-економічного розвитку країни».

«Ми закликаємо всіх кримчан, незалежно від їх національної й релігійної приналежності, політичних переконань і вподобань, зберігати спокій і витримку», – йдеться в заяві Президії ВР АРК.

У заяві також підкреслюється, що Верховна Рада і Рада міністрів Криму, органи місцевого самоврядування здатні забезпечити стабільність і громадський порядок на півострові на основі чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав Указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори у ВР відбудуться 27 травня 2007 року.

Верховна Рада України того ж дня прийняла постанову, якою передбачено звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5 днів після публікації указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.

Указ Президента України В.ЮЩЕНКО про розпуск парламенту опубліковано в спеціальному випуску інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник Президента Україні”, який вийшов друком 2 квітня, в день підписання указу главою держави.