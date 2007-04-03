Янукович лякає Ющенка позачерговими президентськими виборами

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що якщо Президент Віктор ЮЩЕНКО не скасує свій указ про розпуск парламенту, це може призвести не лише до позачергових парламентських виборів, але і президентських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед прихильниками коаліції біля Верховної Ради.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «Президент про це повинен думати».

У той же час він висловив переконання, що єдиним виходом із ситуації повинні стати переговори.

Коментуючи підписаний В.ЮЩЕНКОМ указ про розпуск ВР, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Цей його крок був не лише помилковим, але і направленим проти держави, проти українського народу».

Водночас прем’єр-міністр запевнив присутніх на площі біля ВР людей, що коаліція і він особисто докладуть усіх зусиль для того, щоб цей указ було скасовано. В іншому разі, за його словами, Україна «скачується практично у сторону безправ’я».

«Президент зробив велику помилку, пішов на поводу в опозиції, підписавши цей указ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і наголосив, що для появи такого указу не було жодних підстав. «Про це говорять юристи, про це говорить весь світ», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «у нас сьогодні є можливість мирно трудитися… Але таку можливість у нас можуть забрати одним розчерком пера». Втім, він запевнив, що «ми створимо всі умови, щоб країна могла мирно трудитися і розвиватися».

Після свого виступу В.ЯНУКОВИЧ підійшов до людей на площі, поспілкувався кілька хвилин з ними, а потім пішки, в оточенні охорони, попрямував до Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори у ВР відбудуться 27 травня.

Верховна Рада відмовилася підкорятися рішенню Президента і планує сьогодні, 3 квітня, направити у Конституційний Суд подання з проханням невідкладно перевірити указ на відповідність Конституції.