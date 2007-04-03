Коаліція йде за сценарієм Майдану-2004?

Представники коаліції збирають на Майдані Незалежності в Києві своїх прихильників, щоб підтримати діючий в країні уряд та Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей момент вже зібралось близько тисячі прихильників Соціалістичної, Комуністичної партій та Партії регіонів. Наразі колони це підтягуються.

Як повідомляють організатори заходу, чітких дій на сьогоднішній день вони ще не мають. Водночас вони зазначають, що однозначно буде проведено мітинг, на якому виступлять як народні депутати від коаліції, так і звичайні громадяни України, які висловлять свою позицію з приводу підписання Президентом України указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, який, на їхнє переконання, є неконституційним.

Люди, які прийшли на Майдан Незалежності, тримають прапори СПУ, КПУ та Партії регіонів. Це як представники молоді, так і люди старшого віку.

На тій стороні Майдану Незалежності, де встановлено стелу Незалежності України, соціалісти та комуністи поставили близько десятка агітаційних палаток наметів. На протилежній стороні Майдану зібрались представники Партії регіонів, які розбили там імпровізоване наметове містечко з одинадцяти маленьких наметів.

Організатори акції не виключають, що згодом на Майдані Незалежності буде встановлена сцена, як це було у 2004 році. Вони також повідомляють, що перебування прихильників коаліції на головній площі столиці залежатиме від того, як розгортатимуться події у Верховній Раді, і від того, які рішення прийматиме Президент України.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.