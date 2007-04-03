Конституційному суду пропонують не лягати спати

Представники Коаліції національної єдності звернулися з проханням до Конституційного Суду працювати в цілодобовому режимі для прискорення розгляду подання щодо Указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила координатор парламентської коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона зазначила, що ВР вчора ухвалила рішення, згідно з яким відповідне подання має бути розглянуто впродовж п’яти днів.

В той же час, за її словами, усі учасники коаліції «хочуть уникнути тиску на КС».

Р.БОГАТИРЬОВА висловила впевненість, що Конституційний Суд «прийме справедливе рішення, яке буде базуватися на конституційних засадах».

«Яким воно буде, ми не знаємо, але ми готові дочекатися конституційного рішення», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Представники коаліції мають намір звернутися до Конституційного Суду з проханням невідкладно, не пізніше 5 днів після публікації указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.