Міністр оборони звернувся до Януковича як громадянин

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО закликає прем`єр-міністра України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА піти на дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після наради Президента Віктора ЮЩЕНКА з керівниками силових відомств.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що хоче висловити свою позицію як громадянин. Він висловив підтримку діям Президента щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради, зауваживши, що його права як громадянина були порушені, коли депутати почали переходити в коаліцію.

Міністр висловив переконання, що після того, як Президент підписав Указ, величезна відповідальність лежить особисто на прем’єр-міністрові. «Для того, щоб в країні був спокій, я б рекомендував Віктору Федоровичу, попри його ставлення до цього Указу, прийняти цей виклик і йти на вибори. Я впевнений в тому, що Партія регіонів буде мати достойний показник за підсумками виборів і буде достойно представлена у парламенті», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що така позиція прем’єр-міністра вплине позитивно на ситуацію в крані: “не буде цих акцій, не буде фактів спротиву на рівні місцевої влади, і країна достойно вийде із цього політичного конфлікту”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.